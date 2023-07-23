Врач рассказал, почему опасно пить энергетики в жару

Врач рассказал, почему опасно пить энергетики в жаруОни увеличивают риск проблем с сердцем
Максим Маскин, главный врач «Гемотест» рассказал, как энергетические напитки влияют на здоровье, если пить их в жару
По словам главного врача лаборатории «Гемотест» Максима Маскина, все энергетические напитки содержат три опасных компонента для здоровья в жаркую погоду.
Один из таких компонентов — кофеин, который даёт человеку ощущение бодрости и прилив энергии. Некоторые энергетики содержат гораздо больше кофеина, чем обычная чашка кофе, что может привести к повышенному артериальному давлению и ускоренному сердцебиению.
Ещё одним опасным компонентом в энергетических напитках является гуарана, который, в сочетании с кофеином, имеет двойное стимулирующее действие на организм. К тому же, в этих напитках содержится большое количество сахара, превышающее рекомендуемую суточную норму.
Маскин предупреждает, что в жаркую погоду нагрузка на сердце и почки особенно высока, и употребление энергетических напитков может быть особенно опасным.