По новому исследованию, проведённому Гарвардским университетом, мужчинам рекомендуется эякулировать около 21 раза в месяц, чтобы снизить риск развития рака предстательной железы на 30%. Об этом сообщил Олег Гулько, врач-сексолог и психотерапевт из Научно-клинического центра «Карповка+».

В исследовании было проанализировано 31 925 мужчин в течение 18 лет. У группы мужчин, которые регулярно эякулировали около или более 21 раза в месяц, был замечен на 30% меньший риск развития рака предстательной железы по сравнению с другими группами.

Согласно Гулько, эякуляция положительно влияет на обменные процессы в предстательной железе и помогает снизить психологическое напряжение.

Однако важно отметить, что рекомендация о 21 эякуляции в месяц не является обязательной. Мужчины, которые достигают этой цифры, делают это по своей собственной потребности, а не из-за медицинского назначения. Для многих мужчин такое количество может вызвать стресс. Важно регулярно проходить медицинские осмотры для выявления патологических состояний, заболеваний и факторов риска, своевременно, по совету специалиста.