Врач рассказал, сколько оргазмов нужно мужчинам для борьбы с раком простаты

Врач рассказал, сколько оргазмов нужно мужчинам для борьбы с раком простатыПо мнению эксперта 21 оргазм в месяц снижают вероятность этого типа рака на 30%
Насколько опасно половое воздержание? Сколько оргазмов нужно испытывать мужчинам, чтобы сохранить здоровье? Об этом рассказал врач-сексолог, психотерапевт Научно-клинического центра «Карповка+» Олег Гулько
По новому исследованию, проведённому Гарвардским университетом, мужчинам рекомендуется эякулировать около 21 раза в месяц, чтобы снизить риск развития рака предстательной железы на 30%. Об этом сообщил Олег Гулько, врач-сексолог и психотерапевт из Научно-клинического центра «Карповка+».
В исследовании было проанализировано 31 925 мужчин в течение 18 лет. У группы мужчин, которые регулярно эякулировали около или более 21 раза в месяц, был замечен на 30% меньший риск развития рака предстательной железы по сравнению с другими группами.
Согласно Гулько, эякуляция положительно влияет на обменные процессы в предстательной железе и помогает снизить психологическое напряжение.
Однако важно отметить, что рекомендация о 21 эякуляции в месяц не является обязательной. Мужчины, которые достигают этой цифры, делают это по своей собственной потребности, а не из-за медицинского назначения. Для многих мужчин такое количество может вызвать стресс. Важно регулярно проходить медицинские осмотры для выявления патологических состояний, заболеваний и факторов риска, своевременно, по совету специалиста.