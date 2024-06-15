Фитнес и здоровье
Опубликовано 15 июня 2024, 04:09
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Врач рассказала, чего не нужно делать при солнечных ожогах

Чтобы не сделать ещё хуже
Врач-дерматолог Наталия Гайдаш рассказала об ошибках при лечении солнечных ожогов, которых лучше не делать, чтобы не усугубить это неприятное состояние.
Врач рассказала, чего не нужно делать при солнечных ожогах
© National Cancer Institute / Unsplash

Дерматолог порекомендовала не пытаться замазывать ожоги от ультрафиолета жиром вроде кефира, сметаны или масел, среди которых в моде раньше были оливковое и персиковое. Жир создаёт плёнку, под которой образуется «парниковая» среда, благоприятная для развития бактериальных инфекций.

Нельзя заранее удалять формирующиеся волдыри и корочки: нужно выждать, чтобы они полностью созрели и самостоятельно вскрылись. По словам Гайдаш, корки можно убрать маникюрными ножницами, «чтобы не было раздражающего действия».

А «скорой помощью» при солнечных ожогах является влажное обёртывание. «Нужно просто взять и обернуться в какую-то пропитанную водой ткань, это первый момент. Второй — это увлажняющие средства с содержанием противовоспалительных препаратов, таких как алоэ. Если уже есть отёк и на коже намечаются волдыри, показано одно- или двукратное использование кортикостероидных средств, которые гасят воспаление», — посоветовала врач.

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