Врач рассказала, чего не стоит делать после еды

Одной из основных ошибок она назвала занятия спортом срезу после приёма пищи. Этого не нужно делать, потому что во время занятий спортом вся энергия организма расходуется на работу мышц и обеспечение тканей кислородом. На переваривание и продвижение пищи по ЖКТ сил у организма попросту не останется, что приведёт к тяжести и неприятным ощущениям.

Не стоит после еду пить холодную воду, так из-за этого сужаются кровеносные сосуды и замедляется пищеварение. Нельзя принимать горячую ванну или душ: кровь при приёме таких процедур переходит к коже, а нужна для ЖКТ.

Сразу после еды не нужно наклоняться вперёд. Желудок принимает неестественное положение и серьёзно нарушается пищеварение. Причём не нужно даже сидеть ссутулившись.

Врач подчеркнула, что нельзя после еды ложиться в кровать. Послеобеденный сон на самом деле — очень вредная привычка, негативно влияющая на пищеварение и общее самочувствие. Сразу после еды следует находиться в вертикальном положении — это более естественное и удобное для организма положение.

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