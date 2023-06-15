Врач рассказала, чем грозит загрязнённый кондиционер в автомобиле

По словам врача, если в кондиционере развились плесневые грибы, что вполне может произойти в благоприятной для них среде, вероятность аллергии владельцев машины кратно повышается. Кроме плесени, в грязном кондиционере могут развиваться патогены, в частности, бактерия Legionella pneumophil — возбудитель особо опасных инфекций, в том числе пневмонии и даже тяжёлой формы бронхиальной астмы.

К тому же одной из неочевидных причин плохой работы и выхода из строя кондиционера как раз являются развивающиеся в устройстве колонии бактерий и плесени.

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