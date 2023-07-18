Врач рассказала чем запивать активированный уголь без вреда здоровью

Не стоит добавлять активированный уголь к сладостям и напиткам, чтобы дать его своему ребёнку — так объяснила педиатр Кристина Никитина из клиники DocDeti. Она напомнила, что активированный уголь применяется при отравлениях лекарствами или плохим качеством пищи, но его нужно принимать сразу, желательно в первый час после отравления. Через несколько часов, уголь уже не будет эффективен.

Активированный уголь может быть в виде таблеток или порошка, который смешивают с водой, чтобы получить суспензию. Суспензия имеет неприятный вкус, напоминающий песок с водой, поэтому дети отказываются её принимать. Но если вы попытаетесь замаскировать суспензию соком, колой, шоколадным молоком или мороженым, чтобы сделать вкус приятнее, это может уменьшить способность угля поглощать вредные вещества, поэтому не рекомендуется смешивать его с едой или напитками.

Таким образом, врач предупреждает, что активированный уголь нужно принимать чистым, без добавок, чтобы он мог эффективно выполнять свою функцию при отравлении.