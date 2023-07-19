Врач рассказала, что делать при укусе пчелы

Терапевт Римма Попова из клиники DocMed поделилась советами о том, что делать, если вас укусила пчела или оса. Она объяснила, что осы могут жалить несколько раз, в то время как пчела жалит только один раз, оставляя своё жало в коже и погибая.

Важно быстро и аккуратно извлечь жало из кожи. Чем дольше оно остаётся, тем больше яда выделяется, вызывая боль и отёк. Жало можно удалить, проведя по поражённому месту кредитной картой или марлей, чтобы не повредить мешочек с ядом. Не пытайтесь вытащить его пальцами или пинцетом, это может усугубить ситуацию.

После удаления жала рекомендуется промыть участок кожи водой с мылом, наложить холодный компресс и принять обезболивающее без рецепта. Если появляется зуд или отёк, можно принять антигистаминное лекарство. Важно не царапать участок укуса, так как это может привести к инфекции. Если вы заметите признаки аллергической реакции, такие как слабость, бледность, головокружение, отёк губ, языка, лица или затруднение дыхания, немедленно вызовите скорую помощь.