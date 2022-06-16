Врач рассказала, что для похудения не обязательно отказываться от мучного

Павлова отметила, что если съедать одну сладкую булочку в месяц, то такая порция не причинит вреда фигуре и не спровоцирует набор веса, но всё же от некоторых продуктов лучше отказаться.

По словам врача, для здоровья и нормального веса следует оказаться от жареной во фритюре картошки, котлет и бургеров. В этих продуктах много вредных для организма трансжиров.

«Жареная во фритюре картошка, да и сама котлетка — перегруз по конечным продуктам гликирования, одному из главных факторов старения. Множество трансжиров, которые очень сильно влияют на сердечно-сосудистую систему», — предупредила Павлова.

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