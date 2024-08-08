Врач рассказала, что дрожжи в хлебе ошибочно считают вредными

Опубликовано 08 августа 2024, 04:09
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Врач рассказала, что дрожжи в хлебе ошибочно считают вреднымиВажен состав хлеба в целом
Врач-терапевт, врач-диетолог Елена Устинова опровергла миф о вреде хлебных дрожжей. По словам врача, такие продукты ошибочно считают вредными.
Врач подчеркнула, что дрожжевой хлеб готовится на дрожжах, а бездрожжевой — на грибках. Но дело вовсе не в дрожжах, а в составе хлеба в целом.
«Разница в дрожжевом и в бездрожжевом хлебе в закваске. В дрожжевой готовится на дрожжах, а в бездрожжевой — на грибках. Но их химический состав, и польза, и вред, могут быть абсолютно одинаковыми. Идеальный состав хлеба — это пшеничная мука не первого сорта, ржаная мука, отруби, вода, соль и закваска. Тогда и дрожжевой и бездрожжевой хлеб будут одинаково полезны», — отметила Устинова.
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