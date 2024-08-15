Врач рассказала, что и человек может заразить животное гельминтами

Врач отметила, что на самом деле путь заражения прост, причём, как ни странно, источник заражения как раз хозяин животного: зиготы гельминтов попадают на обувь из земли или от бездомных животных, а когда человек приходит домой, его питомец подхватывает паразитов с пола. Зиготы попадают на шерсть, а затем при вылизывании шерсти — в кишечник животного.

По словам терапевта, для профилактики достаточно регулярно давать питомцу глистогонные препараты.

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