Врач рассказала, что и человек может заразить животное гельминтами

Опубликовано 15 августа 2024, 19:27
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Врач рассказала, что и человек может заразить животное гельминтамиЗаносят с улицы
Врач-терапевт Зарема Тен объяснила, каким образом домашний питомец, не бывающий на улице, может заразиться глистной инвазией.
Врач отметила, что на самом деле путь заражения прост, причём, как ни странно, источник заражения как раз хозяин животного: зиготы гельминтов попадают на обувь из земли или от бездомных животных, а когда человек приходит домой, его питомец подхватывает паразитов с пола. Зиготы попадают на шерсть, а затем при вылизывании шерсти — в кишечник животного.
По словам терапевта, для профилактики достаточно регулярно давать питомцу глистогонные препараты.
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