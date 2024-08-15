Фитнес и здоровье
Опубликовано 15 августа 2024, 19:27
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Врач рассказала, что и человек может заразить животное гельминтами

Заносят с улицы
Врач-терапевт Зарема Тен объяснила, каким образом домашний питомец, не бывающий на улице, может заразиться глистной инвазией.
Врач рассказала, что и человек может заразить животное гельминтами
© Chewy / Unsplash

Врач отметила, что на самом деле путь заражения прост, причём, как ни странно, источник заражения как раз хозяин животного: зиготы гельминтов попадают на обувь из земли или от бездомных животных, а когда человек приходит домой, его питомец подхватывает паразитов с пола. Зиготы попадают на шерсть, а затем при вылизывании шерсти — в кишечник животного.

По словам терапевта, для профилактики достаточно регулярно давать питомцу глистогонные препараты.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник:News.ru
Автор:Андрей Кадуков
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