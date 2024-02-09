Врач рассказала, что идеальное время завтрака — до 8 утра

По словам эндокринолога, завтракать лучше всего до 8 часов утра, чтобы нормализовать уровень глюкозы, который естественным образом падает во сне. Но сначала стоит выпить стакан воды для активизации пищеварительной системы.

Врач объяснила важность своевременного завтрака. Павлова отметила, что завтракать нужно рано утром, до 8 часов, потому что это профилактирует развитие диабета и снижает риск этой болезни на 59%.

Также важно, чтобы завтрак включал углеводы, жиры и белки.

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