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Фитнес и здоровье
Опубликовано 09 февраля 2024, 03:46
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Врач рассказала, что идеальное время завтрака — до 8 утра

Это профилактика диабета
Врач-диетолог Зухра Павлова рассказала, в какое время лучше всего завтракать.
Врач рассказала, что идеальное время завтрака — до 8 утра

© Ferra.ru

По словам эндокринолога, завтракать лучше всего до 8 часов утра, чтобы нормализовать уровень глюкозы, который естественным образом падает во сне. Но сначала стоит выпить стакан воды для активизации пищеварительной системы.

Врач объяснила важность своевременного завтрака. Павлова отметила, что завтракать нужно рано утром, до 8 часов, потому что это профилактирует развитие диабета и снижает риск этой болезни на 59%.

Также важно, чтобы завтрак включал углеводы, жиры и белки.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник:RuNews24
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
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#рекомендации