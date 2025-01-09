Врач рассказала, что компот из кураги полезен для сердца и нервной системы

По её словам, в домашнем компоте из кураги много магния и калия, которые полезны для профилактики болезней сердца и нервной системы. При этом магазинные компоты зачастую насыщены глюкозой.

«Компот из кураги полезен для сердечно-сосудистой и нервной систем благодаря содержанию магния и калия. Любой фруктовый и ягодный отвар помогает нормализовать работу ЖКТ, а если в состав напитка входит чернослив, то он дополнительно даёт лёгкий слабительный эффект. Вишня и черешня содержат мелатонин, который сохраняется в процессе приготовления, так что компот из таких ягод поможет настроиться на сон», — объяснила гастроэнтеролог.

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