Врач рассказала, что лучший маринад для мяса — лук, кислые ягоды и ананас

Диетолог посоветовала мариновать шашлык в соусе из кислых ягод, таких как брусника, клюква, хорош и кислый томатный соус. В основе соуса можно использовать газированную воду.

Также Соломатина посоветовала мариновать мясо в ананасе. В этом фрукте содержится фермент бромелайн, способствующий разрушению волокон мяса. Хорошо для приготовления маринада и большое количество лука.

«Любая кислота помогает нашему желудочному соку, особенно если шашлык из свинины и говядины. При шашлыке из рыбы кислота не требуется, потому что само по себе мясо мягче», — отметила врач.

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