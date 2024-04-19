Врач рассказала, что лучший маринад для мяса — лук, кислые ягоды и ананас

Опубликовано 19 апреля 2024, 23:14
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Врач рассказала, что лучший маринад для мяса — лук, кислые ягоды и ананасЗа счёт кислоты, помогающей пищеварению
Врач-диетолог Елена Соломатина назвала лучший маринад для мяса, особенно для шашлыка из говядины или свинины.
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Диетолог посоветовала мариновать шашлык в соусе из кислых ягод, таких как брусника, клюква, хорош и кислый томатный соус. В основе соуса можно использовать газированную воду.
Также Соломатина посоветовала мариновать мясо в ананасе. В этом фрукте содержится фермент бромелайн, способствующий разрушению волокон мяса. Хорошо для приготовления маринада и большое количество лука.
«Любая кислота помогает нашему желудочному соку, особенно если шашлык из свинины и говядины. При шашлыке из рыбы кислота не требуется, потому что само по себе мясо мягче», — отметила врач.
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