Врач рассказала, что может спровоцировать лунатизм

Лунатизм, по-другому, снохождение, или парасомния, представляет собой неполный переход между глубоким медленным сном и бодрствованием. Имеет выраженную наследственность, но здоровью ничем не угрожает. Лунатизм опасен в бытовом отношении, — если человек споткнётся или ударится.

На практике лунатизм чаще всего встречается у детей 5–7 лет, с возрастом эпизоды становятся реже и у большинства пациентов могут вовсе прекратиться. Врач отметила, что, несмотря на наличие у медицины лекарств от лунатизма, их применяют крайне редко, к тому же эти препараты имеют выраженные побочные действия.

Причинами лунатизма часто являются недосыпание, стресс, повышенные нагрузки, инфекционные заболевания, протекающие с высокой температурой тела. Также лунатизм могут спровоцировать бытовые условия, например, когда слишком жарко во время сна.

«Задача врача в такой ситуации лишь убедиться, что за лунатизмом не скрывается неврологическое заболевание, например эпилепсия, и рассказать о необходимости безопасного обустройства спальни (отсутствие острых углов, острых предметов, при необходимости специальные замки на окна и двери), а также о провоцирующих факторов, чтобы человек их избегал», — объяснила Завалко.

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