Врач рассказала, что никакие напитки не могут заменить воду полностью

По словам Тараско, важно, чтобы человек на протяжении суток поддерживал адекватную гидратацию, а главным индикатором необходимости употребления воды является жажда. Врач посоветовала пить воду при жажде в любое время суток. Норма потребления воды — 20-30 мл на килограмм веса, меняется зимой, когда нужно меньше, и летом — больше.

В качестве дополнительной жидкости можно пить морсы, компоты, некрепкий зелёный чай; рыбные, куриные, мясные бульоны.

«Наше внутреннее чувство жажды является лучшим индикатором потребления необходимого количества воды», — отметила врач.

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