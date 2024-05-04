Врач рассказала, что никакие напитки не могут заменить воду полностью

Опубликовано 04 мая 2024, 02:47
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Врач рассказала, что никакие напитки не могут заменить воду полностьюИх можно пить только как дополнение
Врач-диетолог и эндокринолог Анастасия Тараско рассказала, что никакие напитки не могут стать альтернативой воде, но их можно пить вдобавок к воде.
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По словам Тараско, важно, чтобы человек на протяжении суток поддерживал адекватную гидратацию, а главным индикатором необходимости употребления воды является жажда. Врач посоветовала пить воду при жажде в любое время суток. Норма потребления воды — 20-30 мл на килограмм веса, меняется зимой, когда нужно меньше, и летом — больше.
В качестве дополнительной жидкости можно пить морсы, компоты, некрепкий зелёный чай; рыбные, куриные, мясные бульоны.
«Наше внутреннее чувство жажды является лучшим индикатором потребления необходимого количества воды», — отметила врач.
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