Фитнес и здоровье
02:22, 05 июля 2023
1 мин.

Врач рассказала, что нужно делать для профилактики тромбоза в жару

Важно выпивать достатчоно воды

Врач-терапевт Надежда Чернышова назвала важное правило профилактики тромбоза в жару.

Это очевидные и простые правила. По словам врача, необходимо поддерживать достаточный водно-солевой баланс, то есть выпивать достаточное количество воды, и принимать назначенные врачом препараты.

Чернышова подчеркнула, что объём выпиваемой воды зависит от «веса человека, от температуры воздуха, уровня влажности». Но в среднем этот объём — 2 литра в день.

Кроме того, врач предупредила, что люди, страдающие предрасположенностью к тромбозу, должны регулярно посещать врача.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Новости партнеров
Новости партнеров