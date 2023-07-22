Врач рассказала, что случится с вашим здоровьем при дефиците витамина C

Витамин С играет важную роль в нашем организме, и его недостаток может привести к различным проблемам, таким как цинга (кровотечения вокруг зубов) и потеря зубов. Этот витамин также влияет на прочность сосудистых стенок и может предотвращать кровоизлияния. Эксперты подчёркивают, что недостаток витамина С, который продолжается длительное время (больше 5 месяцев), может быть опасен для жизни человека.

Однако важно помнить, что переизбыток витамина С также может быть вредным. Он может вызвать развитие гемохроматоза, при котором избыточное железо откладывается в печени, поджелудочной железе и сердце.

Согласно исследованиям 2023 года, для получения достаточного количества витамина D организму достаточно всего 10–30 минут на прямом солнце в день. Интересно, что даже солнцезащитные средства не влияют на его производство в организме. Витамин D также играет важную роль в поддержании здоровья и должен быть усвоен нашим организмом через воздействие солнечных лучей.