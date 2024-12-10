Врач рассказала, что в сутки уместно употреблять только 250 мл энергетика

Врач рассказала, что в сутки уместно употреблять только 250 мл энергетикаПри употреблении недопустимы физнагрузки
Врач подчеркнула, что допустимая доза — в пределах 250 мл. Врач рассказала и об условиях употребления энергетиков.
По её словам, после употребления таких напитков недопустимы физические нагрузки. Это может всерьёз ударить по сердцу. Также нельзя пить энергетики вместе с кофе или чаем.
«Энергетик увеличивает сердцебиение и повышает артериальное давление. И в зависимости от количества выпитого энергетика эффект усиливается. Известны факты инфаркта миокарда на фоне приема энергетиков, поэтому он категорически противопоказан людям с проблемами сердечно-сосудистой системы. Кроме того, частое употребление кофеина истощает водно-солевой баланс, что в свою очередь вызывает повышенное мочеиспускание и выводит необходимые человеку соли», — подчеркнула врач.
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