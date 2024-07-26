Врач рассказала, действительно ли помогает подорожник при ссадинах

Терапевт отметила, что прикладывание листа подорожника к ссадине или ране чревато бактериальным заражением. На листьях даже самых полезных и целебных растений скапливается патогены из пыли, грязи и экскрементов животных.

Однако лечебными свойствами обладает сок подорожника, для чего листья необходимо измельчать. В соке этого растения содержатся фитонциды, обладающие противомикробными свойствами, витамин К, который способствует свёртыванию крови, а также прочие вещества.

«Думать, что сами листья подорожника остановят кровотечение, ошибочно. Дело в том, что подорожник содержит фитонциды, которые обладают антимикробными свойствами, и витамин К, который участвует в процессе свёртывания крови, также пектин, способствующий заживлению ран. Подорожник часто можно встретить в составе лекарственных препаратов и травяных сборов. То есть противовоспалительными и заживляющими свойствами он действительно обладает, но не сам лист, который принято прикладывать к ссадинам и ранам, а сок, который он выделяет при измельчении», — отметила Тарадеева.

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