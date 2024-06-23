Врач рассказала, для кого мороженое является опасным продуктом

Эксперт предупредила, что мороженое, даже фруктовое, — «сахарная бомба». И если здоровому человеку одно мороженое в день вреда не причинит, то здоровью людей c диабетом может нанести серьёзный вред.

«Мороженое — не самый полезный десерт. Это продукт с молочным сахаром, лактозой, дополнительным сахаром. Обычно оно ещё сочетается с вафельным стаканчиком из белой муки, который по своему гликемическому индексу вызывает скачок инсулина. Фруктовый лёд, хоть он и без молочных ингредиентов, не сказать, что полезнее — в нём тоже очень много фруктозы и сахара. Таким образом у нас получается сахарная бомба. Если у человека есть предрасположенность к сахарному диабету, то частое употребление мороженого способствует ухудшению здоровья. Сахар в особо жаркие дни ускоряет процесс старения кожи, появляется конечный продукт гликации — это ещё один неприятный аспект», — уточнила Габдулхакова.

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