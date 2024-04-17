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Фитнес и здоровье
Опубликовано 17 апреля 2024, 01:14
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Врач рассказала, как часто можно есть вредную еду

Но при условии соблюдения калоража
Врач-эндокринолог, диетолог Екатерина Казачкова назвала частоту, с которой можно употреблять вредную пищу.
Врач рассказала, как часто можно есть вредную еду

© Ferra.ru

По словам Казачковой, есть такую еду можно не чаще одного раза в две недели. К вредной еде врач отнесла жирную пищу, солёную и сладкую, включая фастфуд. Если злоупотреблять такими продуктами, можно спровоцировать проблемы с печенью из-за жирового гепатоза либо атеросклероз.

Также эксперт напомнила о важности соблюдать баланс между получаемыми и растрачиваемыми калориями. Если калорий получать больше, чем расходовать, вес будет расти.

«Наверное, один раз в две недели можно себе позволить съесть что-нибудь неполезное, если только это умещается в ваш суточный калораж. Фастфуд и другая вредная еда очень калорийны, поэтому не стоит есть её чаще. Если количество калорий, которое вы получаете, больше того, которое вы тратите, соответственно, вес будет прибавляться», — подчеркнула диетолог.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.