Врач рассказала, как часто можно есть вредную еду

По словам Казачковой, есть такую еду можно не чаще одного раза в две недели. К вредной еде врач отнесла жирную пищу, солёную и сладкую, включая фастфуд. Если злоупотреблять такими продуктами, можно спровоцировать проблемы с печенью из-за жирового гепатоза либо атеросклероз.

Также эксперт напомнила о важности соблюдать баланс между получаемыми и растрачиваемыми калориями. Если калорий получать больше, чем расходовать, вес будет расти.

«Наверное, один раз в две недели можно себе позволить съесть что-нибудь неполезное, если только это умещается в ваш суточный калораж. Фастфуд и другая вредная еда очень калорийны, поэтому не стоит есть её чаще. Если количество калорий, которое вы получаете, больше того, которое вы тратите, соответственно, вес будет прибавляться», — подчеркнула диетолог.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.