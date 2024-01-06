Врач рассказала, как ещё поддерживать иммунитет в зимнее время

Врач рассказала, как ещё поддерживать иммунитет в зимнее времяС помощью продуктов
Врач-диетолог, эндокринолог Biogena Ангелина Водолазкая дала советы, как ещё можно поддерживать иммунитет зимой с помощью продуктов питания.
Врач порекомендовала питаться разнообразно, но для укрепления иммунной системы также включить в рацион шпинат, имбирь и чеснок. По словам Водолазкой, шпинат содержит бета-каротин, антиоксиданты и витамин С, полезные для здоровья и укрепления иммунной защиты.
Имбирь обладает веществами, снижающими холестерин и стимулирующими мозговую деятельность. Продукт, при отсутствии противопоказаний, можно добавлять в чай и при приготовлении пищи.
Чеснок полезен для зашиты от простуд и гриппа, в продукте много природных антибактериальных и противовирусных веществ.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.