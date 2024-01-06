Врач рассказала, как ещё поддерживать иммунитет в зимнее время

Врач порекомендовала питаться разнообразно, но для укрепления иммунной системы также включить в рацион шпинат, имбирь и чеснок. По словам Водолазкой, шпинат содержит бета-каротин, антиоксиданты и витамин С, полезные для здоровья и укрепления иммунной защиты.

Имбирь обладает веществами, снижающими холестерин и стимулирующими мозговую деятельность. Продукт, при отсутствии противопоказаний, можно добавлять в чай и при приготовлении пищи.

Чеснок полезен для зашиты от простуд и гриппа, в продукте много природных антибактериальных и противовирусных веществ.

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