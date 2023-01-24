Врач рассказала, как есть выпечку без вреда для здоровья

По словам диетолога, выпечка — калорийный продукт. Наибольшее количество калорий в слоёном тесте, немного меньше в сдобе. А самое низкокалорийное тесто, при приготовлении которого используется наименьшее количество жиров и сахара, — постное дрожжевое тесто и несладкий бисквит.

Лучше всего есть выпечку именно из такого теста, для начинки использовать продукты с низким содержанием сахара, соли и жиров: капусту, тыкву, зелень, фасоль, горох, чечевицу. Для мясного пирога лучше выбирать мясо и птицу с низким содержанием жира: цыплёнка, кролика, индейку, можно использовать рыбу. Для фруктовой начинки подходят и свежие, и замороженные продукты.

Также врач посоветовала избегать обжаривания и есть печёную выпечку.

Она отметила, что есть выпечку каждый день не стоит, но при разнообразном и сбалансированном рационе можно съедать 2–3 маленьких пирожка или 1–2 кусочка пирога в день.

«Пироги и другая выпечка — калорийная пища, поэтому даже здоровым людям, не страдающим избыточной массой тела, следует соблюдать меру. Избыточный по калорийности рацион питания приводит к появлению избыточной массы тела, ожирению и ассоциированных с ним заболеваний. Сложно полностью отказаться от любимых пирожков, а вот ограничить размер порции и частоту их употребления можно», — подчеркнула врач.

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