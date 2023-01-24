Врач рассказала, как есть выпечку без вреда для здоровья

Врач рассказала, как есть выпечку без вреда для здоровьяНужно выбирать низкокалорийное тесто
Врач рассказала, что есть выпечку без вреда для здоровья поможет выбор низкокалорийного теста. Главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова рассказала, как есть выпечку без вреда для здоровья.
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По словам диетолога, выпечка — калорийный продукт. Наибольшее количество калорий в слоёном тесте, немного меньше в сдобе. А самое низкокалорийное тесто, при приготовлении которого используется наименьшее количество жиров и сахара, — постное дрожжевое тесто и несладкий бисквит.
Лучше всего есть выпечку именно из такого теста, для начинки использовать продукты с низким содержанием сахара, соли и жиров: капусту, тыкву, зелень, фасоль, горох, чечевицу. Для мясного пирога лучше выбирать мясо и птицу с низким содержанием жира: цыплёнка, кролика, индейку, можно использовать рыбу. Для фруктовой начинки подходят и свежие, и замороженные продукты.
Также врач посоветовала избегать обжаривания и есть печёную выпечку.
Она отметила, что есть выпечку каждый день не стоит, но при разнообразном и сбалансированном рационе можно съедать 2–3 маленьких пирожка или 1–2 кусочка пирога в день.
«Пироги и другая выпечка — калорийная пища, поэтому даже здоровым людям, не страдающим избыточной массой тела, следует соблюдать меру. Избыточный по калорийности рацион питания приводит к появлению избыточной массы тела, ожирению и ассоциированных с ним заболеваний. Сложно полностью отказаться от любимых пирожков, а вот ограничить размер порции и частоту их употребления можно», — подчеркнула врач.
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