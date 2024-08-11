Врач рассказала, как может испортить здоровье сыр

Эксперт объяснила, что сыр не такой безобидный продукт, как принято считать. Сыром нельзя увлекаться: жирные сорта можно есть не более 20-30 граммов, нежирные — до 50 граммов.

Врач отметила, что сорта сыров отличаются по калорийности и количеству соли. Возможный вред от сыра в том, что в нём «много насыщенных жиров и холестерина, которые при избыточном потреблении вредны нашему здоровью».

К тому же, если человек испытывает проблемы с расстройством ЖКТ после употребления сыра, то связано это может быть не с продуктом, а с аллергией на молочный белок. И проявляться это может изжогой и расстройством стула.

Тем не менее сыр — полезный продукт, если нет противопоказаний. В нём высокий уровень белка, витаминов и различных полезных веществ. Более того, существуют исследования, согласно которым 30 граммов сыра в день способствуют продолжительности жизни. Однако сыром всё же не стоит увлекаться.

«Сейчас всё больше данных о том, что существует аллергия, которая не связана с иммуноглобулином Е. То есть человек может жить и не знать, что у него аллергия на белок коровьего молока. У таких людей кусочек сыра будет провоцировать изжогу, расстройство стула. Бывают и долгосрочные повреждения, когда вплоть до месяца идёт восстановление», — предупредила врач.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.