Врач рассказала, как начать избавляться от сахарозависимости

Врач подчеркнула, что для борьбы с сахарозависимостью сначала нужно признать наличие психоэмоциональных и физиологических аспектов, лежащих в основе сильной тяги к сладкому. И если это произошло, придётся искать оптимальный баланс в питании, в употреблении сладостей. Проблема в том, что постоянное желание заедать сладким малейшее чувство голода или решать таким образом психологические трудности, становится сродни наркомании. При этом отказ от сахара должен быть постепенным.

По словам диетолога, необходим адекватный график питания. Но нередко организм воспринимает в качестве голода жажду. И тогда нужно не заедать это ощущение чем-то сладким, а пить воду.

«Важно правильно питаться, то есть три раза в день — завтрак, обед и ужин. Они должны быть плотными, но не слишком, и сбалансированными. Тяга к сахару снизится из-за ощущения насыщенности. Ну и конечно питьё — минимум два литра воды в день и не сразу после еды», — посоветовала врач.

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