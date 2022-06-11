Врач рассказала, как правильно есть сметану

По её словам, ошибочно считать, что сметана — более полезный продукт, чем майонез. При добавлении сметаны в блюда увеличивается и калорийность пищи, что может привести к набору лишнего веса, а если есть сметану бесконтрольно, можно дойти и до ожирения.

Нефедова объяснила, какого порядка употребления кисломолочных продуктов, в частности сметаны, нужно придерживаться. «Надо в день употреблять две-три порции молочных продуктов. Например, две столовые ложки сметаны – это порция, стакан молока – порция, 50 граммов сыра – порция, 175 граммов йогурта – это тоже порция. Вы должны выбирать продукты, которые вам нравятся, и одним из них может быть сметана. Важно только, чтобы эти две-три порции в день не состояли исключительно из сметаны», — посоветовала врач.

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