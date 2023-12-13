Врач рассказала, как проветрить комнату в холодное время и не заболеть

По словам врача, даже если на улице холодно, проветривать необходимо, так как в спёртом воздухе накапливаются метан, альдегиды и аммиак. Эти вещества вызывают усталость и сонливость.

При этом не стоит и переохлаждать помещение. Для этого следует проветривать 10-15 минут, а если есть риск замерзнуть, то правило простое: нужно теплее одеться и уйти в другую комнату.

«Нужно добиться эффекта золотой середины: не пересушить воздух из-за горячих батарей, но и не переборщить с увлажнением», — объяснила Алексеева.

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