Врач рассказала, как проветрить комнату в холодное время и не заболеть

22:02, 13 декабря 2023
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Врач рассказала, как проветрить комнату в холодное время и не заболетьНужно просто одеться
Врач общей практики Лариса Алексеева рассказала, как проверить комнату в холода и не замёрзнуть.
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По словам врача, даже если на улице холодно, проветривать необходимо, так как в спёртом воздухе накапливаются метан, альдегиды и аммиак. Эти вещества вызывают усталость и сонливость.
При этом не стоит и переохлаждать помещение. Для этого следует проветривать 10-15 минут, а если есть риск замерзнуть, то правило простое: нужно теплее одеться и уйти в другую комнату.
«Нужно добиться эффекта золотой середины: не пересушить воздух из-за горячих батарей, но и не переборщить с увлажнением», — объяснила Алексеева.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.
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