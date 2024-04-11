Врач рассказала, как сделать бананы ещё полезнее для организма

Диетолог отметила, что если злоупотреблять бананами, можно спровоцировать набор веса. Кроме того, бананы нельзя есть в большом количестве — не больше 2 в день.

И есть их лучше c яблоками и греческим йогуртом, так как улучшается воздействие бананов на организм, снижается содержащийся сахар.

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