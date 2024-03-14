Врач рассказала, как сделать блины полезными

Врач посоветовала готовить блины не из белой муки, либо добавлять льняную или нутовую муку. Также следует обращать внимание на массу блинов. По словам Диановой, это могут быть «тонкие блинные одеяла массой до 35 граммов либо более плотные и увесистые, массой вплоть до 90 граммов».

Коме того, важно придерживаться порции, не превышающей более трёх блинов за один приём пищи, потому что по полезности блины такие же, как белый хлеб. Но к ним важно добавлять клетчатку для профилактики набора веса и скачков сахара в крови.

Блины хорошо сочетаются с икрой и рыбой, мясом и фаршем, овощами, фруктами, творогом. При этом диетолог отметила, что половину тарелки должны занимать именно овощи, то есть клетчатка.

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