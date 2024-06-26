Врач рассказала, как выбрать качественный томатный сок

В качественном томатном соке минимум консервантов и вкусовых добавок, к тому же остаётся выраженный натуральный вкус томатов. Не должно быть много сахара и амортизаторов. Признак качественного продукта — однородность без осадка, при этом цвет сока вполне может варьироваться от светлого до насыщенного красного.

Если сок расслоился, мякоть отделилась от воды, пить его не стоить, так как можно получить серьёзное расстройство кишечника. Сок может испортиться из-за неправильного хранения или производства либо упаковывания.

В качественном томатном соке допустимо наличие соли и лимонной кислоты.

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