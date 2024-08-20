Врач рассказала, какие грибы — безусловно съедобные

По словам врача, безусловно съедобными, при полезности множества грибов, являются всего три сорта: белый, груздь настоящий и рыжик обыкновенный. Это полезные лесные грибы, употребление которых при соблюдении санитарных норм не приведёт к отравлению.

Все остальные сорта — условно-съедобные. Такие грибы необходимо отваривать как минимум 45 минут и два раза менять воду.

«Чтобы избежать отравления, надо помнить: безусловно съедобных гриба только три. Это белый, груздь настоящий и рыжик обыкновенный. Все остальные — максимум условно-съедобные. Их сначала нужно отварить минимум 45 минут, дважды меняя воду», — объяснила специалист.

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