Врач рассказала, какие продукты лучше не сочетать на новогоднем столе

По её словам, нельзя сочетать газированные сладкие напитки с другой пищей, поскольку изменяется кислотность и объём желудка. Фрукты и ягоды лучше есть как отдельный поздний стол: эти продукты перевариваются долго и вкупе с другой пищей могут вызывать гниения и брожение.

Вместе можно есть холодец, заливное, хрен и горчицу. Также можно нарезать салаты почти из всех овощей.

«Целесообразно проводить год нашей традиционной нарезкой, холодцом, лёгкими салатами с маложирными заправками. Фруктово-ягодные столы вместе с лёгкими алкогольными напитками лучше оставить непосредственно на встречу Нового года», — рассказала диетолог.

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