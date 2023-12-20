Фитнес и здоровье
23:29, 20 декабря 2023
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Врач рассказала, какие продукты лучше не сочетать на новогоднем столе

Чтобы не было проблем со здоровьем

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Анна Гончарова объяснила, какие продукты не стоит сочетать на праздничном столе.

Врач рассказала, какие продукты лучше не сочетать на новогоднем столе

© Ferra.ru

По её словам, нельзя сочетать газированные сладкие напитки с другой пищей, поскольку изменяется кислотность и объём желудка. Фрукты и ягоды лучше есть как отдельный поздний стол: эти продукты перевариваются долго и вкупе с другой пищей могут вызывать гниения и брожение.

Вместе можно есть холодец, заливное, хрен и горчицу. Также можно нарезать салаты почти из всех овощей.

«Целесообразно проводить год нашей традиционной нарезкой, холодцом, лёгкими салатами с маложирными заправками. Фруктово-ягодные столы вместе с лёгкими алкогольными напитками лучше оставить непосредственно на встречу Нового года», — рассказала диетолог.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник:Pravda.Ru
Автор:Андрей Кадуков
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