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Фитнес и здоровье
Опубликовано 28 марта 2024, 04:07
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Врач рассказала, какие продукты нельзя сочетать во избежание расстройства желудка

Особенно, если это молокопродукты
Диетолог Наталья Лазуренко предупредила о вреде для организма сочетания рада продуктов.

Так, нельзя сочетать мясо и картофель, так как картофельный крахмал и белок в мясе безопасны сами по себе, но не полезны вместе из-за того, что провоцируют ощущение тяжести. По словам диетолога, не стоит сочетать мясо и алкоголь: здесь основной удар приходится на печень, может не выдержать и весь ЖКТ — ухудшится пищеварение.

Лазуренко посоветовала не запивать фрукты йогуртом и другими кисломолочными продуктами, потому что кислота из фруктов может разрушить пробиотики. Также фрукты лучше не есть после еды, потому что можно спровоцировать газообразование из-за разной скорости переваривания продуктов.

Эксперт напомнила и о том, что нельзя одновременно употреблять молоко и цитрусовые. По словам Лазуренко, из-за фруктовой кислоты может свернуться белок молока, что вызовет сильное расстройство желудка.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник:News.ru
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#Молоко
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#здоровье
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#рекомендации
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#еда