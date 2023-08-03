Врач рассказала, какие продукты помогут быстро заснуть

Качество сна может зависеть не только от стресса и тревожности, но и от того, что мы едим. Эксперты обратили внимание на некоторые продукты, которые могут помочь нам спать крепче.

Некоторые вещества в пище, такие как кофеин, некоторые специи, вредные жиры и быстрые углеводы, могут стимулировать мозг, делая засыпание трудным. Поэтому врачи советуют ужинать за несколько часов до сна и избегать кофеина после 16:00.

Однако есть продукты, которые могут помочь нам лучше заснуть. Например, в индейке, бананах и молоке содержится триптофан, который помогает синтезировать гормон сна, мелатонин. Вишня и киви являются естественными источниками мелатонина и серотонина, которые регулируют сон и бодрствование.

Кешью, миндаль и кедровый орех содержат магний, который также помогает успокоиться и заснуть. Травяной чай, такой как ромашковый чай, содержит апигенин, который способствует расслаблению и улучшению сна. Валериана, мелисса и мята также могут снизить уровень тревожности, что способствует лёгкому засыпанию.