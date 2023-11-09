Врач рассказала, какие продукты уже можно закупать к Новому году

Врач рассказала, какие продукты уже можно закупать к Новому годуИ не бояться, что они испортятся
Врач-диетолог Наталья Круглова рассказала, какие продукты уже можно закупать к Новому году, не боясь их порчи.
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К ним относятся мясные, рыбные, овощные, фруктовые консервы, икра, шоколад. Уже можно покупать свежее мясо и рыбу, но хранить в условиях глубокой заморозки. Также можно закупить некоторые сорта сыра, соки.
«В первую очередь, это консервы: мясные, рыбные, овощные, фруктовые, они точно не испортятся. Красная, чёрная икра, шоколад. Можно купить мясо или рыбу, если хранить в условиях глубокой заморозки. Фруктовые напитки — соки, у них длительный срок хранения. Алкоголь, некоторые вида сыра, замороженные фрукты, овощи», — объяснила диетолог.
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