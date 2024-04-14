Врач рассказала, какие витамины нужно восполнять весной в первую очередь

Это важные витамины для строительства и поддержания человеческого организма. Королёва отметила, что витамины А и Е важны для поддержания здоровья клеток и антител, к тому же эти соединения обладают антиоксидантными свойствами.

Проблема в том, что из-за особенностей современного сельского хозяйства даже натуральные продукты не всегда являются источниками витаминов. Для этого нужно восполнять баланс витаминов в организме специальными витаминно-минеральными комплексами, назначаемыми врачом.

«У каждого должна быть своя горстка, может быть, полторы биологически активных добавок, которые дополнят рацион питания, в основе которого должны быть натуральные продукты», — подытожила диетолог.

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