Врач рассказала, какой чай полезнее: чёрный или зелёный

По составу эти напитки одинаковы и приносят практически одну и ту же пользу. Но в зелёном чае больше катехинов — веществ, профилактирующих онкологию, и витамина С, благодаря чему зелёный чай эффективнее поднимает иммунитет.

При этом специалист посоветовала не добавлять в эти напитки сахар, потому что в таком случае появляется вред для здоровья, риск лишнего веса. К тому же сладкий чай замедляет процесс усвоения белка, нарушая обмен веществ.

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