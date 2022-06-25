Врач рассказала, какой чай полезнее: чёрный или зелёный

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Врач рассказала, какой чай полезнее: чёрный или зелёныйВсё-таки зелёный
Врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина рассказала, чем зелёный чай полезнее чёрного.
По составу эти напитки одинаковы и приносят практически одну и ту же пользу. Но в зелёном чае больше катехинов — веществ, профилактирующих онкологию, и витамина С, благодаря чему зелёный чай эффективнее поднимает иммунитет.
При этом специалист посоветовала не добавлять в эти напитки сахар, потому что в таком случае появляется вред для здоровья, риск лишнего веса. К тому же сладкий чай замедляет процесс усвоения белка, нарушая обмен веществ.
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