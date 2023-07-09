Врач рассказала, когда детям можно начинать давать шашлык

Педиатр Дарья Бакшутова предупредила о возможных опасностях употребления шашлыка детьми. Согласно рекомендации, детям старше 10 лет лучше не употреблять жареное на костре мясо по нескольким причинам.

Во-первых, мясо, используемое для приготовления шашлыка, не является диетическим, а также маринад может содержать специи и пряные травы, которые могут раздражать желудочно-кишечный тракт. Кроме того, маринады часто включают майонез, который добавляет жирности к продукту. Переваривание такого мяса может быть трудным как у детей, так и у взрослых.

Во-вторых, приготовление шашлыка на огне делает жиры в нем тугоплавкими, что затрудняет его переваривание. По словам педиатра, употребление шашлыка может вызывать у детей боли в животе, спазмы кишечника, тошноту, рвоту и жидкий стул.

Для предотвращения возможных проблем, Дарья Бакшутова рекомендует детям брать с собой заранее приготовленное мясо или рыбу на природу и нанизывать их на шампуры. Она также отметила, что дети старше 10 лет, не имеющие проблем с пищеварением, могут употреблять шашлык из курицы или индейки без майонеза и избыточного количества специй.