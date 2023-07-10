Врач рассказала, когда у россиянок наступает менопауза

Средний возраст наступления менопаузы у женщин в России — от 49 до 51 года, заявила врач акушер-гинеколог клинического центра Сеченовского университета Кристина Григорьева.

Во время климактерического периода — от 40 до 50 лет — у женщин все меньше вырабатываются половые гормоны, утрачивается функция яичников, и становятся нерегулярными менструации. Его нельзя отсрочить, подчеркивает специалист— количество фолликул заложено генетически, и как только они заканчиваются начинается, начинается климакс.

Его частью являются менопауза. В это время у женщины окончательно прекращаются менструальные циклы, после чего они больше не могут рожать.

У женщин развивается климактерический синдром, включающий множество различных симптомов - накатывающиеся приступы жара, потливость, нарушения сна, эмоциональная нестабильность, снижение либидо, а также сухость и зуд во влагалище.

Для того, чтобы климактерический период прошел легко, врач советует заниматься спортом — около 150 минут аэробных упражнений средней интенсивности или 75 минут высокой интенсивности в неделю — есть достаточное количество овощей и фруктов а также ограничивать употребление соли. Облегчить симптомы климакса поможет и постоянный секс, советует Григорьева — во время него вырабатываются «гормоны счастья».