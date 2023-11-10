Врач рассказала, кому после 50 лет стоит отказаться от цитрусовых

Аллергические реакции при употреблении оранжевых фруктов могут иметь возрастные осложнения. Если у человека диагностирован преддиабет, есть выраженная предрасположенность к сахарному диабету, употреблять лимоны, мандарины, апельсины и другие цитрусовые не стоит.

Такие фрукты могут вызвать и воспаление ЖКТ из-за кислоты, стимулирующей пищеварение у здоровых людей, но при наличии воспаления, может начаться изжога, обострения.

«Цитрусовые могут спровоцировать обострение гастрита или язвы желудка. Если у человека есть воспаление в желудке, могут начаться боли или изжога», — отметила Соломатина.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.