Врач рассказала, кому вредно для здоровья есть ананас

В целом ананас — полезный продукт. Это мощный иммуномодулятор, поскольку в плодах содержится множество витамина С — источника коллагена. Также в ананасах высокий уровень калия, необходимого для сократимости мышц и выведения из организма излишков жидкости.

В плодах ананаса много пищевых волокон, что благоприятно сказывается на микрофлоре кишечника. Но есть ещё один важный фермент — бромелайн, способствующий расщеплению белка. Поэтому ананасы даже используют для приготовления маринадов для мяса — это расщепляет волокна мяса и делает их более удобоваримыми.

Но это вещество как раз и является противопоказанием для людей с заболеваниями ЖКТ, характеризующимися повышенной кислотностью (язвы, гастриты, колиты) в стадии обострения, нельзя есть ананас при наличии аллергии.

Диабетикам в состоянии некомпенсированного диабета рекомендуется не есть очень сладкие ананасы. Но небольшое количество умеренно сладких — можно.

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