Врач рассказала о мерах по предотвращению рака кишечника

Хирург порекомендовала строго контролировать количество красного мяса в рационе — снизить потребление свинины, баранины, говядины, а также фастфуда.

Врач также рассказала, что на развитие колоректального рака, кроме чрезмерного увлечения красным мясом, влияет малоподвижный образ жизни, малое количество фруктов и овощей, которые нужно есть регулярно, употребление алкоголя и курение, от чего следует вовсе отказаться.

«Развитию рака кишечника способствует употребление в пищу большого количества красного мяса — говядины, свинины, баранины, быстрых углеводов, фастфуда, недостаток в рационе фруктов, овощей, дефицит витамина К и витаминов группы B. Курение увеличивает риск заболевания на 30–40%, значительно повышается вероятность колоректального рака у тех, кто систематически пьёт алкогольные напитки, а также хлорированную воду из-под крана. Под воздействием этих факторов в кишечнике формируются доброкачественные новообразования — полипы, которые со временем могут положить начало раковой опухоли», — объяснила эксперт.

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