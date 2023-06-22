Врач рассказала о пользе «диеты долгожителей» для людей от 50 лет

22:35, 22 июня 2023
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Врач рассказала о пользе «диеты долгожителей» для людей от 50 летВажна и физическая активность
Врач-диетолог Евгения Пегова посоветовала людям от 50 лет, желающим привести в норму вес, придерживаться так называемой диеты долгожителей.
Врач объяснила, что с возрастом обменные процессы в организме замедляются. Дополнительно на набор веса влияет отсутствие физической активности, которая нужна, как и диета.
А «диета долгожителей» предполагает рацион, содержащий нежирное мясо, рыбу, бобовые, оливки, полезные жиры, авокадо, орехи, большое количество зелёных листовых и других овощей.
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Источник:Подмосковье сегодня
Автор:Андрей КадуковТеги:
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