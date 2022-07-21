Врач рассказала о пользе фиников для организма

В финиках содержится практически полная суточная доза хрома и кремния, минералов, необходимых для выработки коллагена, а потому полезных для здоровья волос, ногтей и кожи. Но в финиках и много углеводов, поэтому ими нельзя злоупотреблять.

Диетолог объяснила, что в финиках около 300 ккал на 100 г продукта, около 70 г углеводов и 2 г белка. Есть их можно не более 20-30 граммов в сутки, и учитывать при этом общую углеводную наполненность рациона.

Также врач обратила внимание на выбор продукта: упаковка, в которой финики продаются, должна быть вакуумной.

«В 100 г фиников содержится около 70 углеводов, поэтому их следует употреблять с учётом общей углеводной наполняемости своего суточного рациона. Если вы очень любите финики, количество за приём — не больше 20–30 г продукта», — отметила эксперт.

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