Врач рассказала о пользе имбиря при ОРВИ

По словам врача, имбирь полезен для иммунной системы человека. Корень содержит витамины A, C, группы B, кальций, магний, цинк, эфирные масла — имеет свойства иммуностимулятора.

Кроме того, имбирь способствует борьбе организма с бактериальными и вирусными инфекциями. К тому же продукт облегчает течение простуды и гриппа, ослабляя симптоматику: кашель, боль в горле, насморк. Врач отметила, что имбирь обладает согревающим и противовоспалительным действием, что также важно при ОРВИ.

Также к полезным свойством имбиря относятся улучшение пищеварения, нормализация функционирования кишечника, стимуляция выработки ферментов, желчи, имбирь полезен и при несварении.

Неочевидная польза имбиря заключается в снижении боли и воспаления при артритах, мигренях, невралгиях и менструальных спазмах.Имбирь разжижает кровь и снижает уровень «плохого» холестерина.

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