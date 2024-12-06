Врач рассказала о пользе моркови для здоровья сердца и профилактики инфарктов

По словам врача, морковь богата полезным для сердца кумарином — веществом, способствующим снижению гипертензии и защищающим сердце. За счёт этого и многих других соединений морковь снижает холестерин, защищая от инфарктов, инсультов, атеросклероза. В моркови много клетчатки и грубых волокон, которые важны для правильного пищеварения.

Важен и цвет овоща. Оранжевый цвет моркови обусловлен содержанием бета-каротина, который в организме преобразуется в витамин А. Кроме того, корнеплод — источник витаминов В, К, С, калия и марганца.

«Регулярное употребление моркови поможет снизить уровень холестерина и предотвратить развитие таких заболеваний, как атеросклероз, инсульт и инфаркт. Морковь содержит много калия, который является вазодилататором, то есть сосудорасширяющим средством, тем самым улучшается кровообращение», — отметила реабилитолог.

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