Врач рассказала о пользе семечек для профилактики болезни Альцгеймера

Опубликовано 27 января 2024, 01:17
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Врач рассказала о пользе семечек для профилактики болезни АльцгеймераСемечки в целом полезны
Врач-диетолог Марина Макиша и реабилитолог Сергей Агапкин в эфире программы «О самом главном» рассказали о пользе семян подсолнечника для профилактики болезни Альцгеймера.
По словам диетолога, на защиту организма и снижение риска развития болезни Альцгеймера влияет витамин Е, который в избытке содержится в семечках. К тому же витамин Е благотворно влияет на здоровье кожи и омолаживает клетки.
Агапкин подтвердил слова коллеги, сославшись на недавние исследования. Врачи порекомендовали добавлять семечки в салаты.
«Семена подсолнечника – это продукт, содержащий жирорастворимые витамины и жиры, например витамин Е, который очень важен для красоты, молодости и здоровья. Как раз он имеет важное значение в уменьшении риска возникновения болезни Альцгеймера», — отметила Макиша.
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