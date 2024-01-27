Врач рассказала о пользе семечек для профилактики болезни Альцгеймера

По словам диетолога, на защиту организма и снижение риска развития болезни Альцгеймера влияет витамин Е, который в избытке содержится в семечках. К тому же витамин Е благотворно влияет на здоровье кожи и омолаживает клетки.

Агапкин подтвердил слова коллеги, сославшись на недавние исследования. Врачи порекомендовали добавлять семечки в салаты.

«Семена подсолнечника – это продукт, содержащий жирорастворимые витамины и жиры, например витамин Е, который очень важен для красоты, молодости и здоровья. Как раз он имеет важное значение в уменьшении риска возникновения болезни Альцгеймера», — отметила Макиша.

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