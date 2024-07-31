Врач рассказала о последствиях чрезмерного употребления воды

Врач рассказала о последствиях чрезмерного употребления водыМожно опасно навредить здоровью
На фоне невыносимой жары многие люди охлаждаются большим количеством прохладительных напитков или водой. Но даже чистой питьевой водой нельзя злоупотреблять, так как это может повлечь серьёзные последствия для здоровья. В частности, можно спровоцировать отёк клеток, что может привести к судорогам и даже коме.
По словам терапевта Мироновой, адекватная норма потребления жидкости в день — 3,5 литра для мужчин и 2,5 литра для женщин. Причём в эту норму входит не только собственно вода, но и продукты питания, и напитки, включая соки и чаи, из которых в организм поступает около 20% жидкости.
«Чрезмерное потребление воды может привести к развитию гипонатриемии — состоянию, при котором уровень натрия в крови падает до опасного минимума. Это приводит к отёку клеток и может вызвать серьезные осложнения, включая судороги и кому», — уточнила врач.
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