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Фитнес и здоровье
Опубликовано 24 февраля 2024, 01:55
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Врач рассказала о продуктах, которые лучше не разогревать в микроволновке

Это продукты с натуральными жирами
Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Римма Мойсенко рассказала, какие продукты нельзя разогревать в микроволновой печи.
Врач рассказала о продуктах, которые лучше не разогревать в микроволновке

© Ferra.ru

По словам врача, стоит отказаться от разогревания в СВЧ-печи молока, молокопродуктов и, в принципе, любой еды с натуральными жирами. Потому что натуральные жиры при нагреве трансформируются в трансжиры.

Но особо опасными продуктами после разогревания является всё, что относится к фастфуду. В таких продуктах по умолчанию используются трансжиры, которые при нагреве становятся токсичными веществами. А разогревать без вреда для здоровья можно только хлеб и крупы без жиров.

Врач порекомендовала разогревать продукты на молоке, в том числе детскую молочную смесь, на электрических или газовых плитах, и только один раз.

«Микроволновка — это разогревание с помощью микроволн, которые воздействуют на молекулы и могут менять химическую структуру жиров. Натуральные жиры при этом могут превращаться в трансжиры», — рассказала врач.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник:Радио Sputnik
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#еда
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#жир
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#врач
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#рекомендации