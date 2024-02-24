Врач рассказала о продуктах, которые лучше не разогревать в микроволновке

По словам врача, стоит отказаться от разогревания в СВЧ-печи молока, молокопродуктов и, в принципе, любой еды с натуральными жирами. Потому что натуральные жиры при нагреве трансформируются в трансжиры.

Но особо опасными продуктами после разогревания является всё, что относится к фастфуду. В таких продуктах по умолчанию используются трансжиры, которые при нагреве становятся токсичными веществами. А разогревать без вреда для здоровья можно только хлеб и крупы без жиров.

Врач порекомендовала разогревать продукты на молоке, в том числе детскую молочную смесь, на электрических или газовых плитах, и только один раз.

«Микроволновка — это разогревание с помощью микроволн, которые воздействуют на молекулы и могут менять химическую структуру жиров. Натуральные жиры при этом могут превращаться в трансжиры», — рассказала врач.

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