Врач рассказала о распространённых, но неэффективных способах борьбы с похмельем

Она призвала не пить утром «с бодуна» огуречный маринад, а только рассол от солёных огурцов: в маринаде содержится уксус, который тормозит работу печени.

Мельникова предупредила, что в состоянии похмелья не стоит пить противорвотные препараты, если тошнит, — эти лекарства замедляют работу сердца. Нельзя пить парацетамол для обезболивания, потому что это крайне токсичный для печени препарат, тем более в сочетании с алкоголем, содержащимся в крови.

И, главное, по словам гастроэнтеролога, на утро после возлияния нельзя «запивать» похмелье алкоголем, — можно доиграться до алкогольной зависимости.

«После повторного употребления алкоголя на следующий день в крови в большом количестве вырабатывается ацетальдегид, который вызывает неприятные ощущения в виде головной боли и тошноты. Если ацетальдегид взаимодействует с дофамином, который выделяется при употреблении новой порции алкоголя, то в результате этой реакции образуется новое вещество с морфиноподобными свойствами», — рассказала специалист.

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